Севастополь, 9 января 2020, 14:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин посмотрел с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» совместные учения Черноморского (ЧФ) и Северного флотов (СФ) в Чёрном море.
По данным «Интерфакс», в рамках учений корабли выполнили ракетные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Президент отдал приказ о завершении учений.
В учениях приняли участие свыше 50 кораблей, катеров и судов обеспечения и более 40 летательных аппаратов ВКС России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России сегодня посетит Севастополь, где проведет совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, а также посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.
Читайте ранее в этом сюжете: Путина ждут в Севастополе