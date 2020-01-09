Севастополь, , 14:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин посмотрел с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» совместные учения Черноморского (ЧФ) и Северного флотов (СФ) в Чёрном море.

По данным «Интерфакс», в рамках учений корабли выполнили ракетные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

"Учения прошли успешно», — доложил Путину главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

Президент отдал приказ о завершении учений.

В учениях приняли участие свыше 50 кораблей, катеров и судов обеспечения и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России сегодня посетит Севастополь, где проведет совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, а также посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.

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