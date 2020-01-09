Богданович, Свердловская область, , 15:23 — REGNUM В Богдановиче (Свердловская область) выплатят компенсацию ранее уволенной администратору городского кинотеатра «Совкино», где не удалось выполнить план по продаже билетов на российского кино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Женщину уже восстановили в должности, по решению суда ей выплатят 20 тысяч рублей в качестве компенсации. Средства обязан дать городской «Центр современной культурной среды», под чьим управлением и находится кинотеатр.

В суде удалось выявить, что одна администратор не могла увеличить число зрителей отечественного кинематографа. Работницу ранее уволили из-за того, что ей не удалось выполнить план по продаже билетов в кинотеатр.

Как сообщало ИА REGNUM, женщину восстановили в должности в октябре 2019 года. На основании решения суда было возбуждено исполнительное производство.

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