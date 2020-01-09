Севастополь, , 14:57 — REGNUM Совместные учения Северного и Черноморского флотов прошли в Чёрном море 9 января. За ними наблюдал российский президент Владимир Путин.

В рамках учений были выполнены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». В манёврах участвовали более 30 кораблей, более 40 летательных аппаратов и субмарина.

Главком ВМФ России Николай Евменов доложил верховному главнокомандующему Вооружёнными силами РФ об успешном проведении учений. Путин, находившийся на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов», приказал завершить учения и свернуть группировку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Военно-морские силы России приняли участие в учебных манёврах с Ираном и КНР в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

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