Москва, , 14:52 — REGNUM Как показывает опыт последних лет, слова президента США Дональда Трампа о том, что он решил не объявлять войну Ирану, могут означать всё, что угодно, или не означать вообще ничего, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова американского президента о санкциях против Ирана.

«Трамп уже не раз делал категорические заявления, после которых следовали другие, полностью их дезавуирующие. Хотелось бы верить, что в американском истеблишменте восторжествовал здравый смысл и не только многочисленные испытательные запуски, но и обстрел курдских формирований в 2018 году, в ходе которых ракеты попали довольно точно.

Возможно, американцы верили, что Иран не решится ответить на убийство Сулеймани, но, честно говоря, это ещё хуже, поскольку означает полное непонимание ситуации. Иран не давал оснований себя заподозрить в склонности покорно сносить обиды.

К тому же на фоне нынешней сложной экономической ситуации в стране и уже запущенных США санкций могло бы быть использовано для оппозиционной пропаганды.

Судя по тому как долго готовилось выступление Трампа, вокруг содержания выступления в администрации американского президента шла нешуточная борьба. Итоговый текст, видимо, стал результатом компромисса.

Впрочем, миролюбивый тон заявлений вовсе не означает отказа от атаки на Иран. Просто для того, чтобы обеспечить бесспорную и убедительную победу, и при этом помешать Ирану нанести удары по Израилю, нефтяным месторождениями Саудовской Аравии и танкерам в Ормузском проливе потребуется длительная подготовка, как дипломатическая, так и военная.

Напомним, для обеих иракских операций потребовался длительный период переброски войск, сколачивание коалиции. Сейчас же возможности у США в регионе довольно ограничены. Саудовская Аравия завязла в конфликте с хуситами, базы на территории Ирака могут быть блокированы действиями проиранских сил, Турция, чьи базы были опорными при атаках на Ирак, тоже сейчас не рвется поучаствовать в коалиции.

Израиль, конечно, с удовольствием, но его могут связать своими действиями силы Хамас, к тому же, участие Израиля в операциях против исламских стран традиционно воспринимается негативно среди мусульманских союзников США.

Так что вступать в конфликт прямо сейчас не на руку США, а миролюбивая риторика может убедить Иран воздержаться от дальнейших актов возмездия.

Впрочем, сильно затягивать подготовку тоже нельзя — у Трампа на носу выборы, и к их моменту нужно успеть достичь убедительной победы. Решение для администрации непростое, но, вероятно, исход, хотя бы промежуточный, в ближайшие месяцы прояснится», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп не будет отвечать на ракетные обстрелы американских баз в Ираке, осуществленные Ираном, соответствующий вывод можно сделать из обращения 8 января главы Белого дома к нации.

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