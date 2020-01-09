Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Американские эксперты на фоне обострившегося конфликта между США и Ираном попытались проанализировать иранскую космическую программу и её возможный потенциал. По мнению Центра стратегических и международных исследований, космическая программа Тегерана нацелена на развитие баллистических ракет.

Заместитель директора проекта «Аэрокосмическая безопасность» Кейтлин Джонсон в свою очередь считает, что иранцы сосредоточены на создании систем, способных подавлять космические возможности США, а не способных физически нейтрализовать орбитальный спутник. Джонсон уверен, что упор делается на технологии глушения и взлома, так как они гораздо дешевле и проще в разработке.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американский портал c4isrnet.com.

Ранее разведывательное управление Пентагона (РУМО) опубликовало доклад «Угрозы безопасности в космосе». По мнению РУМО, у Ирана есть возможности глушить сигнал GPS. В 2011 году Иран объявил, что сумел посадить американский беспилотник RQ-170 на своей территории, используя помехи и подменив координаты. Соединённые Штаты, кстати, официально так и не признали этот факт.

Согласно докладу «Угрозы безопасности в космосе», Иран может располагать системой, которая способна проводить ослепление лазерами американских спутников. Так, это иранское оружие способно лишить минобороны США важнейших способов получения разведывательной информации через фотографирование спутниками-шпионами территории Ирана.