Ватикан, , 14:47 — REGNUM Нарастающая в ближневосточном регионе напряжённость грозит процессу восстановления Ирака. Об этом сегодня, 9 января, во время ежегодного обращения к международным послам в Ватикане заявил папа Римский Франциск.

Читайте также: КСИР Ирана пригрозил «жестоко отомстить» своим врагам

Глава Римско-католической церкви выразил глубокую озабоченность в связи с ростом напряжённости в отношениях между Ираном и Соединёнными Штатами и призвал все стороны к диалогу «при полном уважении международного права».

«Особенно тревожны сигналы, поступающие из ближневосточного региона, — подчеркнул понтифик. — Рост напряжённости, спровоцированный Ираном и США, может поставить под угрозу постепенный процесс восстановления Ирака, а также создать почву для разрастания конфликта, который все хотели бы предотвратить».

Ранее по теме: Папа Римский призвал Иран и США к сдержанности

Как сообщало ИА REGNUM, очередной виток обострения отношений между США и Ираном начался после того, как 3 января под Багдадом по приказу главы Белого дома Дональда Трампа был убит командир иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. В ответ Иран выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США.