Берлин, , 14:42 — REGNUM Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе фактически мёртв из-за действий США и отсутствия поддержки соглашения со стороны европейских партнёров — Великобритании, Франции и ФРГ. Об этом заявил депутат, официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в германском бундестаге Александер Ной.

Гибель ядерной сделки произошла в момент одностороннего выхода из неё США в мае 2018 года. Европейские участники обещали Ирану поддерживать соглашение, но не сделали этого и подчинились американской линии, отметил депутат.

«В принципе, соглашение мертво», — сказал Ной РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал использовать все дипломатические возможности для деэскалации конфликта вокруг Ирана. Ситуация усугубилась в начале января после уничтожения американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

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