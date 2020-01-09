Тегеран, , 14:49 — REGNUM Иран стремится к укреплению ядерной сделки. Об этом 9 января заявил президент страны Хасан Рухани во время своего телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, его слова приводит пресс-служба президента Ирана.

«Иран наряду с Европой стремится к установлению стабильности в регионе и укреплению ядерной сделки», — заявил Рухани.

Также он указал, что для его страны крайне важно, чтобы Россия, Китай и Европа «сыграли важную роль в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий и защитили интересы Ирана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский Франциск призвал Соединенные Штаты и Иран избегать эскалации и стремиться к диалогу.