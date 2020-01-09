Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Начало строительства глубоководного порта в Анаклии намеренно затягивается действиями грузинского правительства, которое исполняет указания лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Такое заявление 9 января сделал председатель Международной торговой палаты в Грузии Фади Асли в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс».

"Это противоречит интересам России — они не хотят существования такого порта на Чёрном море, который фактически заменит путь через Россию и который, на их взгляд, в будущем может быть использован в качестве военно-морской базы для США», — заявил журналистам Асли.

Он также отметил, что решение правительства расторгнуть договор с «Консорциумом развития Анаклии» дискредитирует грузинских бизнесменов в глазах зарубежных инвесторов.

Как передавало ИА REGNUM, «Консорциуму развития Анаклии» дважды продляли срок для поиска инвестора для строительства порта, но организация не справилась со взятыми на себя обязательствами. 9 января правительство Грузии решило расторгнуть договор с консорциумом и начать поиски нового инвестора.

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