Джакарта, , 14:31 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что государство отклонит все территориальные претензии, которые не соответствуют международному праву, Sindonews.

Ретно Марсуди заявила о суверенитете Индонезии и национальной дипломатии в 2020 году. Глава МИД страны пояснила, что существует несколько приоритетов, в частности, повышение интенсивности переговоров как по морским, так и по наземным вопросам.

«Я хотела бы подчеркнуть один принцип, касающийся суверенитета и суверенных прав в водах Индонезии. Любое требование любой стороны должно соответствовать международному праву. Индонезия будет и впредь отклонять требования, которые не имеют правовой основы», — заявила Ретно Марсуди.

Индонезия, по словам Ретно Марсуди, продолжит борьбу с иностранными государствами, которые явно поддерживают сепаратистские движения в Индонезии, поскольку это явно является нарушением международного права и принципов Устава ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что правительство страны пытается предотвратить войну между США и Ираном.

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