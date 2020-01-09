Триполи, , 14:28 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в ходе своего визита в Рим 8 января не планировал встречаться с главой ливийского правительства национального согласия Файезом Сарраджем. Об этом заявил представитель властей на востоке Ливии Ареф Али Найед.

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Найед, слова которого приводит РИА Новости, обвинил правительство национального согласия в «бездействии и нарушении обещаний».

Напомним, после свержения и зверского убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия остаётся в состоянии раздробленности и анархии. Восток страны контролирует избранный парламент и силы Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Запад страны и столица Триполи удерживаются сформированным при участии ООН и Евросоюза правительством национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов заявлял, что переговоры главы правительства национального согласия Ливии в Триполи Фаиза Сарраджа и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Риме не состоялись по вине принимающей стороны, которая «не достаточно продумала организационные моменты переговоров всех заинтересованных сторон».

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