Киев, , 14:40 — REGNUM Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан не присутствовали на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналист Юрий Бутусов 9 января на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, совещание было экстренно созвано после крушения украинского самолёта Boeing 737 в Иране.

«Президент, спустя 18 часов после катастрофы, сумел добраться на службу из Омана, а его подчинённые посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха! Поразительные отношения и порядки в команде президента», — прокомментировал Бутусов.

Он назвал такое поведение высших украинских чиновников «полной безответственностью».

Отметим, что украинский журналист Михаил Ткач ранее опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографии Баканова, отдыхающего на французском горнолыжном курорте Куршевель.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января в Иране разбился украинский Boeing 737, погибли 177 человек. 9 января объявлен на Украине днём траура.

Читайте также: Зеленский объявил траур в связи с авиакатастрофой в Иране