Киев, 9 января 2020, 14:40 — REGNUM Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан не присутствовали на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналист Юрий Бутусов 9 января на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, совещание было экстренно созвано после крушения украинского самолёта Boeing 737 в Иране.
Он назвал такое поведение высших украинских чиновников «полной безответственностью».
Отметим, что украинский журналист Михаил Ткач ранее опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографии Баканова, отдыхающего на французском горнолыжном курорте Куршевель.
Как передавало ИА REGNUM, 8 января в Иране разбился украинский Boeing 737, погибли 177 человек. 9 января объявлен на Украине днём траура.
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