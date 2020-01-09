9 января 2020 | Время чтения 8 мин

Стратегия США была сформулирована после окончания Второй Мировой войны, когда Штаты «отжали», говоря современным языком, у задолжавшей Британии Ближний Восток. Бжезинский популярно объяснил смысл американской стратегии: господство над Ираком, Ираном и Сирией означает контроль над центром Евразии, что равносильно мировому господству. С Ираком получилось, а вот с Ираном и Сирией не заладилось.

Александр Халдей, , 16:25 — REGNUM В СМИ часто используют приём подмены фактов, и это возможно для тех, кто контролирует информационное пространство. Так, с течением времени все как-то забыли, что Крым и Донбасс ушли в Россию не потому, что Россия вдруг напала, а потому, что сама Украина начала террор на этих территориях в результате военного переворота в Киеве, и территории просто бежали от резни, от которой не смогла убежать Одесса.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Но и на самой Украине, и на Западе эту причинно-следственную связь, невыгодную для Запада, уже смогли замылить, поменять местами причины и следствия и приучить аудиторию к тому, что телега всегда стояла впереди лошади.

Такая же операция незаметно произошла с инфоповодом о том, что Трамп убил в Багдаде Сулеймани и тем самым совершил непредвиденную ошибку, запустив процессы неотвратимого выхода Ближнего Востока из-под американского управления. Такая политика объявлена неуклюжей и опрометчивой, а сам Трамп сравнивается со слоном в посудной лавке.

На самом деле простота всегда хуже воровства, так как в жизни всё всегда сложно и непросто. Трамп вовсе не глуп и не прост, он не дилетант в политике и прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что он делает и что из этого будет. Покушение Трампа на Сулеймани во всех СМИ трактуется как ответ на нападение Сулеймани на американское посольство в Багдаде.

Касем Сулеймани и Али Хаменеи. Khamenei.ir

То есть, Трамп среагировал на действия «террориста» Сулеймани, ибо не среагировать он не мог, но это была неудачная реакция. Именно так трактуют действия Трампа его оппоненты из демократической партии, и эту тему подхватили многие российские аналитики, так она льстит самолюбию некоторых наших политологов.

В такой трактовке Трамп получается рефлексирующим простаком, которого хитро развели и подставили его оппоненты из Пентагона, спецслужб и Госдепа, ибо они предупредили его, что не среагировать означает потерять лицо, что для США как гегемона и Трампа как претендента на победу на выборах совершенно недопустимо. И Трамп клюнул на наживку, как последний карась, и теперь его водят на крючке его враги, пока не заведут в тупик полной геополитической катастрофы.

В этой схеме Сулеймани — террорист, а Трамп — непродуманный мститель, попавший в капкан предвыборных амбиций. Но на самом деле Сулеймани с его налётом на посольство США в Багдаде был вовсе не инициатором, а как раз защищающейся стороной.

Посольство в Багдаде окружали люди без оружия, они громили это посольство подручными средствами. И случилось это 31 декабря 2019 года в ответ на авиаудары США в Ираке и Сирии, в результате которых погибли 25 человек из иракской организации шиитов «Катаиб Хезболла».

То есть, террором как раз занимались США и Трамп, а Сулеймани как раз защищался. Ни один раненый при нападении на посольство не был убит. И это несколько меняет всю картину происшедшего. Но меняет ли это оценку действий Трампа как неосмотрительных?

Штурмовик A-10C Thunderbolt II ВВС США Air Combat Command

В Ирак США пришли в 2003 году. Вместо просто смены режима они разрушили страну. То, что все мусульманские группы Ирака из-за этого ненавидят США — факт медицинский. Только вот ошибкой Трампа это назвать нельзя.

США действительно поменяли Конституцию Ирака, приведя к власти шиитов, что усилило там позиции Ирана. И это тоже было сделано задолго до Трампа. В Сирию США влезли тоже не по инициативе Трампа. Весь этот «букет Абхазии» Трамп получил в наследство от своих оппонентов в республиканской и демократической партиях.

И то, что Трамп был вынужден вести политику, начатую предшественниками, будучи не в силах быстро её изменить — это такой же медицинский факт. Трампу просто некуда было деваться, кроме того, как продолжать удары в Сирии, сохранять шиитов в Ираке, конфликтовать с Ираном и везде обманывать курдов. Выгодная это политика? Нет. Виноват ли Трамп в её проведении? Нет. Была ли у него альтернатива? Нет.

Учитывая эти три «нет», говорить, что Трамп поступил опрометчиво — это самому делать опрометчивый вывод. Трамп поступил так, как единственно мог поступить, и толкнули его на это все его предшественники, накопившие для него нынешний критический политический багаж. И то, что любая реакция США на происходящее ведёт в тупик, заслуга прежних администраций Белого дома.

Это просчёт большого и многолетнего стратегического плана, в основе которого положен тезис о том, что в этом мире у США всё может быть, и им ничего за это не будет. Это оказалось ошибкой. Но это не ошибка Трампа — он-то прекрасно все понимает! Он в эти рамки был поставлен, а не сам их создал и в них влез. Теперь к США возвращаются все бумеранги, запущенные ими в последние 75 лет.

Стратегия США была сформулирована после окончания Второй мировой войны, когда Штаты «отжали», говоря современным языком, у задолжавшей Британии Ближний Восток. Бжезинский популярно объяснил смысл американской стратегии: господство над Ираком, Ираном и Сирией означает контроль над центром Евразии, что равносильно мировому господству. С Ираком получилось, а вот с Ираном и Сирией не заладилось.

И учитывая это, посыпался и Ирак, находиться в котором при таком раскладе потеряло всякий смысл и означало затраты без результатов. А точнее, убытки и материальные, и геополитические. Так что вполне логично, что Трамп отступает, пока это отступление возможно как организованный отход, а не паническое бегство.

Дональд Трамп в Ираке The White House

Именно в этом смысл всей политики США на Ближнем Востоке: через наведение хаоса захватить центр Евразии и перекроить карту мира так, что все претенденты на гегемонию будут навечно зафиксированы в положении подчинённых.

Россия заинтересована в прямо противоположном. Она смогла так нажать на главные болевые точки США, что даже при несопоставимости потенциалов американская геостратегия стала рушиться как карточный домик, вызывая эффект падающего домино. Ибо нельзя уйти из одного места и остаться в других местах. Начав отход в Ираке, уходить придётся из всех прочих мест, от Афганистана до Венесуэлы.

США, затеяв перекройку мировых границ, оказались не готовы к большой войне, без которой такой перекройки не бывает. Почему так произошло — хорошо описано здесь, приведу только маленький фрагмент:

«На наших глазах идет геополитический сдвиг, осуществляемый слабыми ручонками вашингтонских умственных пигмеев. Такое в Истории происходило многократно.

Римскую Империю трудолюбиво строили веками. Лили реки крови, строили базы по границам, базируя там свои легионы. На Британских островах, в Иудее, Испании, Египте, Галлии…

Гады, строившие Империю, неукоснительно соблюдали один Принцип. Никогда, ни при каких обстоятельствах не допускать сомнений в непобедимости Империи.

…Варвары должны твердо знать — напавшие на римский легион в любой точке Империи, убившие римского посла-легата будут уничтожены. Империя будет посылать легион за легионом, но своего добьется. Через год, два, три, но легионы придут… И жестоко покарают.

Пока соблюдался этот Принцип, Империя была непобедима. Её непобедимость была вбита в головы варваров.

… Но наступило время, когда в Риме воцарились умственные пигмеи. Бабы, кони, бентли, ЛГБТ, менялы-ростовщики, дворцовые интриги, ряженые фанфароны, зрелища стали ценностями. Властным Римским Пигмеям стало как-то не до границ и варваров.

Принципом стало — «Все куплю!».

Томас Коул. Путь империи — разрушение. 1841

Бывший глава германской разведки и открытый американский лоббист и агент Август Ханнинг в интервью германскому изданию Tagesspiegel сказал, что «мир на Ближнем Востоке может воцариться лишь тогда, когда в Иране сменится режим. Это может произойти лишь при серьезном военном конфликте в регионе». Так же можно сказать про мир на Украине и режим в Киеве.

Но это обычная американская ложь. Мир и на Ближнем Востоке, и на Украине, и далее везде сможет воцариться лишь тогда, когда режим сменится в США. И так как в ядерной войне нет смысла искать победителей, то покоя в мире пока также не будет.

Россия напоминает терпеливого воспитателя, который спокойно, но настойчиво отнимает из рук элитарного барчука то спички, то канистру с бензином, то нож, то гранату, то двустволку. Барчук негодует, брызжет слюной, щипается, но поджечь или взорвать школу у него так и не получается.

И самое главное в том, что вся политика США в целом и убийство Сулеймани в частности — это вовсе не просчёт Трампа. Байден или Клинтон на его месте должны были бы делать то же самое. Просто по объективным и не зависящим от американской элиты причинам никаких других альтернатив, кроме невыгодных, у США не осталось. Так стоит ли винить в этом одного Трампа, если речь идет о стратегии?