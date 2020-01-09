Ташкент, , 14:24 — REGNUM Военный суд Узбекистана приговорил Кадыржона Юсупова к 5,5 годам колонии общего режима по обвинению в измене государству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее, 10 декабря 2018 года, Юсупов был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности после неудавшейся попытки самоубийства. Юсупов бросился под проезжающий поезд в метро, однако выжил.

После того как его доставили в клинику, Юсупов в полубреду стал утверждать, что он работает на иностранную разведку, что и послужило основанием для СГБ для его задержания.

Судебные заседания по уголовному делу Юсупова проходили в закрытом режиме, после объявления приговора экс-дипломат не признал свою вину. Семья Кадыра Юсупова намерена обжаловать приговор. Его родственники также утверждают, что Юсупов долгое время страдает шизофренией.

Кадыржон Юсупов в начале долгое время работал в МИД Узбекистана, а до этого в аппарате президента страны. После выхода на пенсию занимался бизнесом, также был членом Общественного Совета при администрации города Ташкента.