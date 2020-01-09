Дамаск, , 14:21 — REGNUM Боевики 8 января 2020 года предприняли контратаку на оборону Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Идлиб и попытались вернуть под свой контроль территории, которые потеряли в декабре 2019 года. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Атака на позиции сирийской армии была предпринята вблизи городов Аль-Бурса и Самках. В ней принимали участие джихадисты из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзники.

Однако как только вспыхнули боестолкновения, боевики оказались под сильным воздействием с воздуха: российская авиация нанесла удар по их силам поддержки. Сирийской арабской армии удалось отразить атаку джихадистов, и они отошли, понеся тяжёлые потери.

Вскоре после атаки боевиков российские и сирийские ВВС нанесли несколько авиаударов по южному району Идлиба, причем большинство ударов было сосредоточено в окрестностях города Маарат ан-Нуман.

Сирийская арабская армия вела наступление в юго-восточном Идлибе с 19 декабря 2019 года, однако из-за плохой погоды в провинции операция недавно была временно приостановлена. Сирийские военные ограничивались артиллерийскими и ракетными обстрелами боевиков, чтобы держать их в напряжении.