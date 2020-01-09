9 января 2020 | Время чтения 5 мин

Так что же мы наблюдали в мировых СМИ в течение 8 января 2020 года? Театральное представление в духе пьесы Уильяма Шекспира «Много шума из ничего».

Алексей Леонков, , 14:20 — REGNUM С утра 8 января многие мировые СМИ облетела горячая новость — Иран обстрелял баллистическими ракетами американские базы в Ираке, тем самым ответив на убийство генерала Касема Сулеймани. В сети Интернет синхронно появились не только кадры обстрела американских баз, но и кадры старта этих ракет, а также некий документ на арабском языке — извещение об операции «Мученик Сулеймани»

США

В течение дня подробности обстрела уточнялись. Вначале говорилось о 20 баллистических ракетах, потом о 12 ракетах. Количество жертв — 80 человек, в начале дня к его исходу снизилось до значения — без жертв. Мало того, стало известна информация о том, что американские военные были предупреждены иракцами за 2 часа до ракетной атаки.

Что это за военная операция такая, в которой отсутствует внезапность и секретность? К тому же главные обвинители Ирана — США, Великобритания и Израиль в лице своих лидеров предпочли отмолчаться, взяв театральную паузу на сутки. Тем временем под шумок «ракетной атаки» — члены НАТО, чьи войска были расквартированы в Ираке дали им команду на передислокацию в соседний Кувейт.

Единственно, что оказалось достоверной информацией с жертвами, так это трагедия с украинским Боингом 737, который вылетел практически сразу после этой «ракетной атаки». На борту находилось 176 человек, в том числе 9 членов экипажа, все они погибли. Соболезнование украинскому президенту выразил президент России Владимир Путин, который также направил телеграмму с выражением соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани.

Теперь попробуем разобраться в самой «ракетной атаке», в результате которой не пострадал ни один американский или натовский военнослужащий. Безусловно атака была и кадры с мест события об этом свидетельствуют. Этих сенсационных кадров корреспонденты европейских и американских СМИ дожидались 7 дней, т. е. они приехали на авиабазу Айн аль-Асад ещё раньше дня покушения Касема Сулеймани. Запомним это факт.

Похороны Сулеймани в Иране вызвали выход массы народа в черных одеждах скорби с красными флагами мести. В самом Ираке помимо Сулеймани в шиитских боевых отрядах оплакивали командира «Кятаиб Хизболла» — Абу Махди Аль-Мухандиса и также клялись отомстить коварным американцам. Как известно, на вооружении этих отрядов были не только автоматы и бронетехника, но и ракетные системы залпового огня, в том числе установки для пуска одной неуправляемой ракеты, которыми Иран их вооружил во время войны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако, не факт, что именно они запустили эти ракеты. Такую атаку могли провести и иракские суниты. Вот поэтому иракские военачальники смогли заранее предупредить американцев о готовящейся «акции возмездия», воспользовавшись временной утратой контроля за шиитскими группировками со стороны Ирана в связи со смертью Касема Сулеймани и Абу Махди.

Кадры видеохроники ракетных ударов, по моему мнению, это лишь подтверждают. Характер полёта ракет, разрывы — говорят о маломощных боеприпасах. Взрыв боеголовки ракеты Шахаб-3 массой около 1 тонны вызвал бы куда большие разрушения и световую инсталляцию в виде ядерного гриба. После взрыва такой ракеты от её второй ступени с боевой частью остались бы мелкие обломки, разбросанные на большой территории. Однако уже появились кадры с более крупными обломками ракет, что лишний раз опровергает первоначальную информацию о баллистических ракетах Ирана.

Многие мировые СМИ показали выступление аятоллы Али Хаменеи, в котором он говорил о «пощёчине Америке» пытаясь связать его слова с фактом «ракетной атаки». Однако удар баллистическим ракетами и пощёчина не имеют между собой синонимическую связь. Вырванные из текста слова скорее всего касались другого события — голосования парламента Ирана о признании США террористическим государством. Вот это действительно пощёчина, а ракетный удар — это симметричный ответ на акт агрессии, который пока не состоялся.

Так что же мы наблюдали в мировых СМИ в течение 8 января 2020 года? Театральное представление в духе пьесы Уильяма Шекспира «Много шума из ничего».

Во-первых, публика (СМИ) была собрана заранее и в местах старта, и в местах удара ракет.

Во-вторых, быстрота выхода сенсационных новостей и качественные кадры старта ракет, говорят о постановочном и спланированном информационном событии.

В-третьих, удары без жертв среди военнослужащих и предупреждение об ударе свидетельствуют о том, что никакой военной операции со стороны Ирана не планировалось, т.к. военных операций преданных огласке не существует в природе.

В-четвертых, реакция лидеров антииранской коалиции (США, Великобритания, Израиль) была слишком сдержанной. Потому что, в случае с реальной атакой, с жертвами и разрушениями — состоялись бы не только конференции и заявления, но и начало переброски большого количества войск к границам Ирана с ответными ракетными ударами. В акватории Оманского залива для этого уже есть авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн», отправленная туда в декабре 2019 года. К тому же расквартированные в Ираке на базах 7 тысяч американских военнослужащих — это слишком мало для ведения боевых действий с иранской армией.

В-пятых, свершившееся «ракетная атака» — лишь повод, позволяющий Трампу избегая реальных потерь среди американских военных в Ираке выполнить своё обещание — ударить по 52 объектам в Иране. Факт атаки есть? Есть. В мировых СМИ прошёл? Прошёл. Поэтому у Трампа больше нет ограничений для запуска крылатых ракет или отправки 52 стелс-истребителей F-35 к выбранным объектам Ирана. Трампу перед выборами не нужны мертвые герои Джи-ай, а вот безболезненный для США удар крылатыми ракетами, аналогичный атаке на Дамаск 14 апреля 2018 года, — это хороший стимул для получения дополнительных голосов избирателей.

В-шестых, трагедия с украинским Боингом, как и трагедия с донецким Боингом, это повод для другой атаки на Иран — информационной, направленной на завершение формирования образа «страны мирового терроризма» и введения более жёстких санкций против него со стороны европейских государств, которые раньше пытались сохранить с ним экономические отношения.

Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества»