Москва, , 14:19 — REGNUM Иран не пойдёт на переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не снимет с Ирана экономические санкции и не вернёт ситуацию к тому положению, которое было до одностороннего выхода Соединённых Штатов из так называемой «ядерной сделки» — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал недавнее заявление США о готовности начать переговоры с Ираном.

Информация о данном предложении Вашингтона сообщило агентство Reuters. По утверждению агентства, постоянным представителем США при ООН Келли Крафт было направлено письмо в Совет Безопасности ООН, в котором говорилось о готовности Вашингтона начать переговоры с Тегераном без предварительных договоренностей. При этом в письме отмечалось, что Соединённые Штаты хотели бы «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима».

Владимир Васильев сказал: «Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил утром 8 января после иранского ракетного удара по военным базам в Ираке, на которых расположены американские войска. В своём выступлении он подчеркнул, что возобновление переговоров по ядерной сделке с США — врагом Ирана — невозможно, поскольку это «проложило бы путь к доминированию США».

Кроме того, Васильев обратил внимание на тот факт, что президент США Дональд Трамп 8 января объявил о скором введении новых санкций против Ирана в ответ на обстрел американских военных объектов в Ираке.

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