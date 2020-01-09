Москва, , 14:07 — REGNUM В Госдуме отметили тенденцию отношения зарубежных политиков к вину, произведенному в Крыму.

«Крымское вино как маркер отношения к России и политической самостоятельности», — так прокомментировал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook реакцию президента Эстонии на подарок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок крымское вино, По словам сенатора Алексея Пушкова, посольство России направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку «Крымского», цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула.