Эр-Рияд, , 14:10 — REGNUM Королевство Саудовская Аравия намеревается воспрепятствовать войне в Ираке. Об этом 9 января государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

«Королевство Саудовская Аравия с вниманием и озабоченностью наблюдает за ситуацией в Ираке», — написал аль-Джубейр на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Также он отметил, что его страна прикладывает все старания для «удаления от Ирака войны и насилия», так как иракский народ должен жить в условиях безопасности и процветания, которых он заслуживает.

Помимо этого, аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия намерена поддерживать Ирак для того, чтобы он преодолел все угрозы его стабильности и безопасности, а также арабской идентичности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что правительство страны пытается предотвратить войну между Соединенными Штатами и Ираном.