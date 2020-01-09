Брюссель, , 13:59 — REGNUM Намерение израильских властей создать новые поселения на территории Палестины противоречит международному праву и препятствует урегулированию ближневосточного конфликта по принципу «два государства для двух народов». Такое заявление распространено 9 января представителем внешнеполитической службы ЕС.

В Евросоюзе напомнили о чёткой позиции: все поселения на оккупированных территориях несовместимы с международными нормами. Связанные с ними планы серьёзно препятствуют достижению в регионе справедливого и долгосрочного мира.

Брюссель призвал Тель-Авив к следованию международным нормам и прекращению любой деятельности по созданию поселений на палестинских территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января власти Израиля утвердили план по возведению около 2 тыс. жилых домов на Западном берегу реки Иордан.

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