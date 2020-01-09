Ломе, , 13:48 — REGNUM Президент Того Фор Гнассигбе подтвердил свое намерение баллотироваться на новый срок во время всеобщих выборов в феврале 2020 года. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, в случае победы на выборах Гнассигбе вступит в свой четвертый президентский срок.

Как отмечают репортеры, в мае 2019 года конституция страны была изменена с тем, чтобы позволить Гнассигбе баллотироваться снова и оставаться на посту президента до 2025 года.

По словам журналистов радиостанции, политический кризис в Того провоцирует ухудшение экономической ситуации, что выражается в ухудшении уровня жизни населения, закрытии ряда магазинов и торговых центров.

Напомним, что ранее Гнассигбе переизбирался в 2010 и 2015 годах, когда на выборах были отмечены нарушения, а также бойкоты оппозиции.