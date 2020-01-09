Москва, , 13:47 — REGNUM Большую пресс-конференцию по итогам деятельности дипломатии России в минувшем году проведёт 17 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом 9 января сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«17 января в Пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что пресс-конференция начнется в 10:00 мск и что на неё приглашаются представители СМИ России и из-за рубежа.

Кроме этого, сообщается, что онлайн-трансляция мероприятия в интернете будет идти на веб-сайте МИД России в разделе «Видео» на русском, английском, французском и испанском языках. По традиции глава МИД РФ не только подведёт итоги по прошлогодней деятельности ведомства, но и ответит на вопросы по таким острым темам как ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии, на Украине и с российско-американскими отношениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Ирана по военным базам Соединенных Штатов очередным витком напряженности на Ближнем Востоке, спровоцированным недальновидной политикой США.