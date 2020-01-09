Мадрид, , 13:46 — REGNUM Встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы Каталонии Кима Торры состоится после формирования нового испанского правительства. Об этом говорится в сообщении правительства страны.

Санчес и Торра договорились о встрече в ходе телефонной беседы, посвященной текущей политической ситуации. Политики пока не решили, где состоятся переговоры — в Барселоне или Мадриде. Санчес заявил собеседнику, что хочет вернуться к диалогу с каталонской стороной и вместе с тем попытаться урегулировать политический конфликт в автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, Педро Санчес был утверждён премьер-министром Испании 7 января. В ближайшее время он должен назвать состав нового правительства.

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