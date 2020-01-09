Джакарта, , 13:34 — REGNUM Власти Индонезии и Австралии подписали декларацию о намерениях в отношении цифровой дипломатии и трехстороннего сотрудничества, сообщает Sindonews.

Согласно заявлению посольства Австралии, декларация о намерениях по цифровому сотрудничеству была составлена на основе результатов региональной конференции по цифровой дипломатии, состоявшейся в Джакарте в сентябре 2019 года.

«Это дает возможность углубить сотрудничество между Австралией и Индонезией в цифровом секторе. Мы хотим поделиться своими знаниями о том, как использовать цифровые устройства для укрепления дипломатии, а также извлечь уроки из опыта Индонезии», — говорится в заявлении посольства Австралии.

Издание отмечает, что Индонезия и Австралия имеют одинаковые интересы в обеспечении стабильности и процветания в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Австралии Кристиарто Сурио Легово заявил, что Индонезия выразила готовность помочь Канберре потушить лесные пожары.

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