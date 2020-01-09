Бамако, , 13:35 — REGNUM Не менее 20 человек, включая 18 представителей миротворческих сил ООН, пострадали из-за ракетного обстрела военной базы, расположенной на севере Мали, в населённом пункте Тессалит. Об этом 9 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, шесть человек из числа пострадавших получили серьёзные ранения. При этом уточняется, что на военной базе находятся представители Мали, Франции и ООН.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее как минимум четыре человека погибли во время атаки террористов на пост полиции в Кении.