Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM В Екатеринбурге не превышено содержание вредных веществ в воздухе, невзирая на продолжающееся тление свалки на Уралмаше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС.

«Сегодня превышения ПДК вредных веществ в жилом секторе, граничащем с тлеющей свалкой, не зафиксировано», — заявили в управлении.

В ведомстве уточнили, что работы по ликвидации тления продолжаются в настоящий момент. Открытого горения свалки уже нет. Очаги тления в 100 кв. м. засыпают снегом, взятого прямо с улиц Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Екатеринбурга заявила о недостатке полномочий по ликвидации несанкционированной свалки, которая загорелась на днях. Полигон находится на неразграниченном земельном участке.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура добивается закрытия горящей свалки в Екатеринбурге