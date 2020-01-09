Тегеран, , 13:30 — REGNUM Новый глава иранской специальной службы «Аль-Кудс» Исмаил Гаани заявил, что Иран продолжит курс генерала Касема Сулеймани, об этом 9 января сообщает иранское издание IRIB.

«Мы продолжим идти по этому светящемуся пути», — приводит слова Гаани издание.

Также командующий элитной спецслужбой отметил, что ракетные удары Ирана по американским базам в конечном счете приведут к тому, что США будут вытеснены из региона.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января вооруженные силы США уничтожили прежнего лидера «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в Ираке. Данный инцидент привел к обострению ситуации в регионе, которая завершилась 8 января, ударом Ирана по американским базам в Ираке.

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