Севастополь, , 13:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища. Об этом 9 января сообщили журналисты крымского телеканала «Крым 24».

По предварительным данным, глава государства проведёт совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и подготовку специалистов для военной отрасли.

Официальных данных о визите президента в Севастополь пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.

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