Киев, , 13:19 — REGNUM После крушения самолета авиакомпании МАУ в Тегеране 8 января, по сути, весь украинский авиатранзит оказался под угрозой, сообщает 9 января украинское государственное информагентство «Укринформ».

Тот факт, что подавляющее большинство пассажиров самолета были иностранцами, наводит на мысль, что они летели через Украину транзитом. Они использовали «Международные украинские авиалинии» ввиду низкой цены, возвращаясь на учебу после рождественских каникул, отмечается в материале.

«На борту было мало украинцев, поскольку подавляющее большинство пассажиров этого рейса планировали из аэропорта «Борисполь» лететь в других направлениях. Рейс прибывал в Борисполь в нашу утреннюю волну и фактически «стыковался» с большинством европейских рейсов авиакомпании МАУ», — подтвердил на брифинге генеральный директор МАУ Евгений Дыхне.

Издание напоминает, что в настоящий момент трансферные пассажиры — это около 30% всего пассажиропотока крупнейшего аэропорта Украины «Борисполь», и 60% из этого потока обеспечивает МАУ.

«Поэтому вопрос, как повлияет катастрофа на саму авиакомпанию и на желания или опасения летать через Украину не так уж и безоснователен», — отмечает официоз.

«Отпугнет ли эта катастрофа транзитных пассажиров или нет — будет зависеть от результатов расследования… Через несколько месяцев мы получим ответ на вопрос «а что же случилось?», и только тогда можно понимать, как этот трагический инцидент повлияет на репутацию и привлекательность авиакомпании. Хочется верить, что на объемы перевозок трагедия всё же не повлияет», — заявил в своем комментарии директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Однако издание подчеркивает, что непосредственно для МАУ есть определенный риск и не выжить после такого трагического события, поскольку авиакомпания уже третий год подряд работает в убыток (в 2017 г. — $20 млн, в 2018 г. — $100 млн). Так что от итогов этой истории, по сути, будет зависеть и судьба проекта «авиационного хаба» в Борисполе, резюмируется материал.

ИА REGNUM отмечает, что в середине декабря были обнародованы официальные данные, согласно которым аэропорты Украины в январе-ноябре 2019 года обслужили 22,57 млн пассажиров, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Первое место с огромным отрывом по пассажиропотоку занял «Борисполь» с показателем 14,21 млн пассажиров (+21,6%). Для сравнения, второй по величине аэропорт «Жуляны» обслужил лишь 2,41 млн пассажиров.