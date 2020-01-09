Оттава, 9 января 2020, 13:15 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом падение украинского самолёта в Иране, сказано на официальном сайте премьер-министра Канады.
Политики подчеркнули необходимость тщательного расследования произошедшего, а также отметили необходимость всеми силами избегать эскалации конфликта в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трюдо заявил, что Канада будет добиваться участия в процессе расследования авиакатастрофы, поскольку в ней погибли 63 гражданина этой страны.
Читайте также: Канада готова помочь в расследовании причин крушения Boeing в Иране — Трюдо