Тбилиси, , 13:06 — REGNUM «Консорциуму развития Анаклии» придется выплатить неустойку в связи с невыполнением своих обязательств по договору о поиске инвестора для строительства порта. Такое заявление сделала министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили на заседании правительства.

Она не назвала размер компенсации, но сообщила, что ранее консорциуму прощали неустойку в размере $10 млн. Кроме этого, со слов министра, консорциум обязан вернуть государству участки земли, отведенные под порт, и проект его строительства.

«Все эти процедуры прописаны в договоре, и мы в точности будет следовать требованиям договора», — сказала Цкитишвили.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января члены правительства Грузии решили расторгнуть договор с «Консорциумом развития Анаклии». Было заявлено, что он не выполнил своих обязательств по поиску инвестиций для строительства глубоководного порта в Анаклии. Последний срок истек 31 декабря 2019 года.

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