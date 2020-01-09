Джакарта, , 13:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо посетил остров Натуна, акватория которого является объектом спора с Китаем. Об этом 9 января сообщает Reuters.

По данным журналистов, Видодо провел переговоры с местными рыбаками, а также поручил вооруженным силам страны развернуть патрулирование вокруг острова.

Глава крупнейшей мусульманской страны подчеркнул, что акватория острова принадлежит исключительно Индонезии и никто не может претендовать на рыбную ловлю в этом районе.

Конфликт обострился в декабре 2019 года, когда китайские суда были обнаружены в акватории острова, в исключительной экономической зоне Натуна. Китай не претендует на территорию острова, однако утверждает, что имеет право на рыбную ловлю в его окрестностях.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Индонезии выразил взгляды на угрозы и вызовы в регионе