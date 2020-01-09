Джакарта, 9 января 2020, 12:54 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что правительство страны пытается предотвратить войну между Соединенными Штатами и Ираном, сообщает Antara.
«Мы хотим мира, поэтому нужно искать решение проблемы, чтобы не было войны», — заявил вице-президент в Джакарте.
Маруф Амин подчеркнул, что война между США и Ираном окажет влияние на глобальные политические и экономические условия.
«Мы вместе с миролюбивыми странами, включая государства Организации исламского сотрудничества и Организации Объединенных Наций, стараемся сдерживать стороны, чтобы не было войны», — отметил вице-президент.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что проведет координационную встречу для обсуждения последних событий в Ираке и Иране.
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