Джакарта, , 12:54 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что правительство страны пытается предотвратить войну между Соединенными Штатами и Ираном, сообщает Antara.

«Мы хотим мира, поэтому нужно искать решение проблемы, чтобы не было войны», — заявил вице-президент в Джакарте.

Маруф Амин подчеркнул, что война между США и Ираном окажет влияние на глобальные политические и экономические условия.

«Мы вместе с миролюбивыми странами, включая государства Организации исламского сотрудничества и Организации Объединенных Наций, стараемся сдерживать стороны, чтобы не было войны», — отметил вице-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что проведет координационную встречу для обсуждения последних событий в Ираке и Иране.

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