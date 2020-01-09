Киев, , 13:07 — REGNUM Украина получает российский природный газ по виртуальному реверсу из Европы. Об этом 9 января на пресс-конференции рассказал генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Сейчас, когда Украина имеет контракт с «Газпромом» на транзит в страны Европы, нам проще импортировать газ по так называемому виртуальному реверсу», — заявил гендиректор украинского оператора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что в результате запуска газопровода «Турецкий поток» из России в Турцию транзит газа через Украину только в 2020 году снизится на 15 млрд кубических метров.