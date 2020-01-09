Киев, , 12:54 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают итоги ночного совещания в офисе президента после экстренного возвращения Владимира Зеленского из Омана.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, Зеленский ночью заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета в Иране и дал ряд поручений.

Политолог и журналист Юрий Бутусов отмечает, что Зеленский начал совещание по одному «из острейших кризисов» в 3:27 утра 9 января. Вместе с тем он подчеркивает, что на мероприятии по непонятным причинам отсутствовали несколько знаковых для президента фигур — в частности, Андрей Богдан и Иван Баканов.

«Смотрю на фото и поражаюсь — на совещании отсутствует глава комитета по разведке при президенте Украины, Андрей Богдан, который также является и главой Офиса президента, который курирует действия силовых и правоохранительных органов, и отсутствует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. То есть ключевые люди в данной ситуации. Президент спустя 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана — а его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха! Поразительные отношения и порядки в команде президента. Его ближайшие подчиненные, отвечающие за безопасность, могут даже в такой момент отсутствовать на рабочем месте», — отметил он.

Бутусов подчеркивает, что ближайшие сотрудники президента в случае такого «мощнейшего вызова» должны лететь в Киев по первому зову. Отсутствие Богдана и Баканова на совещании он считает «полной безответственностью».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 8 января, в центральных СМИ Украины были опубликованы фотографии, согласно которым глава СБУ Иван Баканов отдыхает на курорте Куршевель. Комментариев от ведомства после этих публикаций не последовало.