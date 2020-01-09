Рига, , 12:50 — REGNUM Шестеро латвийских военнослужащих перебазируются из Ирака в Кувейт вместе с большей частью датского воинского контингента. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, пишет портал Diena.lv.

По его словам, смена дислокации связана с проблемами безопасности, а также с тем, что миссия обучения иракских военных в данный момент приостановлена на неопределённый срок.

Он добавил, что вместе с латвийскими солдатами в Кувейт переезжают 130 военнослужащих Дании.

Отмечается, что на атакованной ранее Ираном базе останутся 30 или 40 солдат.