Кишинёв, , 12:44 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон не исключил возможности перестановок в правительстве страны весной нынешнего года. Он рассказал об этом 9 января в интервью молдавскому порталу «Трибуна».

"В начале весны мы проведем первую оценку эффективности правительства и посмотрим, что идет хорошо, а что нет. Весьма вероятно, что мы проведем перестановки там, где дела идут не очень хорошо, это может касаться как структур, так и номинального состава правительства», — заявил Додон.

Также он указал, что никто из правительства не сможет сохранить своего места в случае, если он не будет приносить конкретных для граждан результатов.

Отметим, политическая ситуация в Молдавии обострилась в ноябре 2019 года, когда парламент страны отправил в отставку правительство Майи Санду, в результате чего распалась коалиция Соцпартии и блока ACUM.