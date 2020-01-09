Тбилиси, , 12:53 — REGNUM В министерствах Грузии оценивают вероятные угрозы, которые может принести стране эскалация конфликта между США и Ираном. Об этом 9 января заявил на правительственном заседании премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

«Правительство Грузии, все соответствующие ведомства, как в плане безопасности, так и во внешнеполитической сфере, тесно связаны со своими партнерами и работают сообща, для того чтобы в полной мере проанализировать те опасности, которые могут быть созданы на для нашей страны», — приводятся слова Гахарии на сайте правительства.

Напомним, ранее глава правительства Грузии заявил, что не видит альтернативы дипломатическому урегулированию обострившегося противостояния между США и Ираном. Он также распорядился грузинскому МИД оказывать помощь гражданам страны, находящимся в зоне ближневосточного конфликта.

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