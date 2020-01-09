Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM В Екатеринбурге могут продолжиться протесты против строительства храма Святой Екатерины. Об этом сообщает «Ура.ру».

Опрошенные изданием общественники считают, что возмущения имеют шанс вновь возникнуть. Поводом для возобновления общественной активности может стать установка забора вокруг новой площадки для строительства — на месте бывшего здания Уральского приборостроительного завода.

«Установившаяся по данному вопросу тишина является обманчивой», — считает глава группы компаний «НЬЮТОН» Алексей Глазырин.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос о новом месте строительства храма прошёл 13 октября 2019 года. Объект хотят построить к 2023 году, однако внутренняя отделка храма не будет закончена к этому времени.

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