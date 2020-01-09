Киев, , 12:37 — REGNUM На Украине «агенты Кремля» уже пошли разгонять или замысловато намекать на версию о том, что это США зачем-то сбили украинский самолет в Тегеране утром 8 января, заявил украинский политолог и журналист Максим Кухар.

«Хотя смысла такой акции — не видно даже приблизительно. Не говоря уже о том, что это вообще не почерк США, в отличие от коалиции их врагов», — отметил эксперт.

Также политолог отметил, что относительно самолета нельзя исключать и ошибки иранских ПВО.

«Потому что служащие в ту ночь ждали не просто удара США по Ирану — они ждали почти неизбежного удара именно по себе — операторам, командным центрам и установкам ПВО. Что неизменно делает в первую очередь каждая наступающая армия. Поэтому нервы и уровень стресса у иранских созерцателей радаров были в прошлую ночь на небывалом уровне», — заявил Кухар.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава внешнеполитического комитета Верховной рады, представитель «Слуги народа» Богдан Яременко объяснил, почему Украина не должна стесняться поддерживать США в контексте происходящих сейчас в мировой политике событий.