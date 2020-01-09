Тегеран, , 12:36 — REGNUM Уже в ближайшее время Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанесёт удар по врагам страны. Об этом сегодня, 9 января, заявил глава департамента безопасности Генерального штаба ВС Ирана Аболла Эрагы.

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«В скором времени мы жестоко отомстим врагам», — подчеркнул Эрагы, слова которого приводит Tasnim News Agency.

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Добавим, что это заявление было сделано на фоне недавних ракетных ударов, которые иранская армия нанесла по объектам США в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство ВС США иранского генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Аль-Кудс». С территории Ирана по как минимум двум американским базам на территории Ирака был нанесён ракетный удар.

Ранее Вашингтон заявил о готовности без предварительных условий начать с Ираном переговоры «с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».