Киев, , 12:23 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины объяснило, как именно представители Киева будут участвовать в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.

С соответствующим комментарием ведомство выступило сегодня, 9 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, правоохранительные органы Украины могут проводить расследование согласно нормам ч. 2 ст. 4 Уголовного процессуального кодекса:

«Уголовное процессуальное законодательство Украины применяется также при осуществлении производства по уголовным преступлениям, совершенным на территории дипломатического представительства или консульского учреждения Украины за рубежом, на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами Украины под флагом или с опознавательным знаком Украины, если это судно приписано к порту, расположенному в Украине».

Как пояснили в МВД Украины, это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших, а затем легально приобщить их к международному следствию.

Кроме этого, подчеркнули в ведомстве, украинская сторона будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета — но только в случае, если иранская сторона допустит украинских следователей и экспертов к обломкам самолета.

В целом же, признают в Киеве, причины трагедии устанавливает иранская сторона — с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна.

ИА REGNUM напоминает, что 9 января в аэропорту Тегерана приземлился самолёт с 45 украинскими специалистами, которые примут участие в расследовании авиакатастрофы, случившейся накануне.