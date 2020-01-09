Джакарта, , 12:19 — REGNUM Посол Индонезии в Австралии Кристиарто Сурио Легово заявил, что Индонезия выразила готовность помочь Канберре потушить лесные пожары, сообщает Sindonews.

По его словам, предложение о помощи было предоставлено непосредственно министром иностранных дел Индонезии при встрече с представителями Австралии в Джакарте.

«Министр иностранных дел выразила сочувствие, а также сообщила, что Индонезия сможет помочь в решении проблемы лесных пожаров», — заявил посол.

Отвечая на вопрос о количестве индонезийских граждан в Австралии, посол отметил, что общее количество индонезийских граждан в стране колеблется от 66 000 до 70 000 человек. По его словам, большинство граждан Индонезии в Австралии — студенты.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1 млрд животных погибло в Австралии в результате катастрофических лесных пожаров.