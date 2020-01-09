Варшава, , 12:17 — REGNUM Польские солдаты, входящие в состав возглавляемой США «антитеррористической коалиции» в Ираке, не будут выведены из страны. Вопрос о выводе не рассматривается. Об этом заявил оперативный командующий Вооруженными Силами Польши Томаш Пётровский на совещании, которое прошло в среду, 8 января в Бюро национальной безопасности в Варшаве.

В совещании, созванном в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке после иранской атаки на американские военные базы, приняли участие президент и премьер-министр Польши, некоторые министры и руководство вооружённых сил.

По сообщению министерства национальной обороны Польши, никто из польских солдат не пострадал при иранских обстрелах, хотя польские военнослужащие расквартированы в том числе и на американских базах возле Эйн-аль-Асада и Эрбиля, по которым были нанесены удары. Всего в Ираке находится 268 польских военнослужащих.

Как заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, польским солдатам в Ираке ничего не угрожает. Атака не была направлена против польских солдат. Это была атака на американские базы. Благодаря хорошей системе защиты жертв среди людей не зафиксировано», — передаёт его слова «Польское радио».

По словам Солоха, правительство и президент Польши Анджей Дуда постоянно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.