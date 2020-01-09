Бейрут, , 12:17 — REGNUM Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона вызвали на допрос в прокуратуру Ливана, сообщает 9 января NNA.

«Генеральный прокурор Гассан Увейдат вызвал бизнесмена Карлоса Гона для допроса в Бейруте», — сообщили в ведомстве.

По данным агентства, допрос связан с обвинениями, которые были предъявлены Карлосу Гону в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года появилась информация о побеге Гона в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил это, обвинив правосудие Японии в предвзятости. Пока неясно, как пребывавший под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог бежать из Японии.

Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в неуплате налогов на сумму более $80 млн.

Читайте также: Япония упустила Карлоса Гона и теперь усилит иммиграционный контроль