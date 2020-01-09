Симферополь, , 12:21 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд зря вернула российским дипломатам подаренное ей крымское вино. Она многое потеряла, заявил 9 января глава комитета парламента Крыма по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя инцидент.

Он отметил, что произведённое в Крыму вино известно во всём мире за свой изысканный и неповторимый вкус, и Эстонии стоит, подобно многим другим странам, импортировать его.

«Госпожа президент многое потеряла, отказавшись от столь ценного подарка», — сказал Гемпель РИА Новости.

Он добавил, что вино преподнесли в подарок главе Эстонии без какой-либо политической подоплёки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское посольство в Таллине передало эстонскому лидеру Керсти Кальюлайд шоколад, цветы и крымское вино по случаю её 50-летия. Политик, однако, вино отослала обратно в посольство.

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