Душанбе, , 12:11 — REGNUM В Таджикистане все депутаты областного, городского и районного уровня отныне будут принимать присягу на верность конституции страны. Нововведение связано с вступлением в силу поправок в Закон «О правовом статусе депутатов маджлисов ГБАО, областей, городов и районов» с начала 2020 года.

Об этом сегодня, 9 января, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник в парламенте. Практиковаться нововведение станет после парламентских выборов, которые намечены на 1 марта 2020 года.

Отмечается, что ранее на верность основному закону в Таджикистане присягали только президент и служащие силовых ведомств.

Напомним, что с 2016 года члены парламента Таджикистана приносят присягу на верность народу, а члены правительства присягают на верность главе государства. Кроме того, согласно поправкам в закон «О государственной службе», с 2017 года все госслужащие обязательно приносят присягу на верность Родине.