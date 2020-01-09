Иваново, , 12:00 — REGNUM Назначен руководитель департамента внутренней политики Ивановской области. Как сообщило 9 января ivanovonews, этот пост заняла Наталья Суворова. Издание отмечает, что назначение «расценивается как усиление блока внутренней политики в выборный год».

Наталья Суворова родилась в Касимове Рязанской области. Работала в администрации Касимова, а в 2011 года — в структуре «Единой России», в частности, занимала пост первого заместителя руководителя исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии.

Евгений Нестеров, который ранее занимал должность департамента внутренней политики региона, займёт пост заместителя председателя правительства и будет также курировать вопросы внутренней политики.

Как напоминает ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября в Иваново состоятся выборы депутатов городской думы.