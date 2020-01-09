Москва, , 11:59 — REGNUM Законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете предполагает существенное повышение санкций для операторов связи за игнорирование требований Роскомнадзора о блокировке тех или иных ресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

Сейчас операторы связи, предоставляющие услуги связи провайдерам хостинга, несут ответственность за неисполнение обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от Роскомнадзора. При этом размеры штрафов составляют 3−5 тысяч рублей для должностных лиц и 50−100 тысяч рублей для юридических лиц.

Поправками предлагается существенно повысить штрафы для операторов: на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, в случае приятия закона, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

Согласно статистическим данным, полученным из Роскомнадзора, за 2018 год по статье 13.34 КоАП составлено 1050 протоколов, что на 13,3% превышает показатель 2017 года (910 протоколов). При этом в Российской Федерации услуги связи оказывают порядка 3,6 тыс. операторов связи.

Внесенный в Госдуму законопроект также предполагает штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.