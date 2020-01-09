Киев, , 11:58 — REGNUM Народный депутат Верховной рады из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, возглавляющий комитет парламента по внешней политике, объяснил, почему Украина не должна стесняться поддерживать США в контексте происходящих сейчас в мировой политике событий.

По словам депутата, именно отношения с США в настоящий момент являются «крупнейшей внешнеполитической ценностью Украины».

«Ни одна другая страна не дает нам столь важную и объемную помощь в войне и для развития и усиления собственной обороны… И это не только сотни миллионов долларов США (а суммарно — миллиарды), но и важный политический и психологический месседж, который сдерживает оппонентов и поощряет друзей. Мы не можем рассчитывать больше ни на одну другую державу мира в вопросах сдерживания российской агрессии против нас, и в мире в целом», — пояснил соратник Зеленского.

Также Яременко подчеркнул, что только Вашингтон оказался способным действенно препятствовать планам остановить транзит энергоносителей по территории Украины.

В завершение депутат Рады признал, что отношения с США сейчас переживают «сложный момент», однако, по его мнению, тем более для Киева «самое время четко и однозначно заявить, что Украина — это партнер, который умеет действовать из расчета, но который способен быть верным и последовательным».

ИА REGNUM напоминает, что ряд политиков и экспертов заявили, что за крушением украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране 8 января может стоять Вашингтон и призвали к пересмотру отношений Украины и США.